Un nuovo parco giochi per i bambini in difficoltà

Tre associazioni e un parco giochi per i bambini.

Giovedì 25 giugno è stato un giorno speciale per la Società della Salute. Un giorno tutto dedicato ai bambini in cui l’ente ha stretto tre importanti collaborazioni con tre associazioni che hanno come mission quella di sostenere e aiutare i bambini che hanno vissuto momenti difficili nella loro vita.

Nella stessa giornata la SdS ha inaugurato un piccolo parco giochi nel giardino della comunità educativa La Locomotiva, realizzato con i contributi della Regione Toscana e della stessa SdS.

“Nonostante l’emergenza Covid – commenta il presidente Riccardo Franchi – abbiamo continuato a portare avanti il nostro lavoro andando molto oltre l’ordinario. La firma di tre protocolli d’intesa con il Terzo Settore per favorire la nascita di nuovi progetti e azioni a sostegno dei bambini è un’importante conquista per tutti noi”.

“La cura e il sostegno dei bambini in difficoltà – dice il Direttore della SdS Patrizia Baldi – fanno parte dei nostri obiettivi. Quello che cerchiamo di fare è fornire una seconda occasione e l’opportunità di costruire un futuro sereno a chi è meno fortunato e nella vita, fin da piccolo, ha dovuto affrontare problemi e difficoltà. Abbiamo scelto di inaugurare il nuovo parco giochi del Centro Affidi e della struttura de La Locomotiva lo stesso giorno della firma degli accordi con il Terzo Settore perché si tratta, in entrambi i casi, di un importante lavoro che abbiamo fatto unicamente per i bambini. La SdS Valdinievole ha in carico circa 900 bambini che hanno alle spalle problematiche di vario tipo. Per proteggerli e sostenerli abbiamo personale formato e qualificato, ma sempre di più ci accorgiamo di quanto sia importante il contributo che viene dal Terzo Settore”.

Le tre associazioni con cui la SdS ha stretto dei protocolli d’intesa sono: B.A.C.A. International Italy Odv - Bikers Against Child Abuse; M’aMa – Dalla parte dei Bambini; Amici di Erika Galligani Onlus.

B.A.C.A. nasce negli Usa nel 1995, con l’intento di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori, di dar loro sostegno, sicurezza e conforto. In Italia arriva nel 2010 e da allora ha stretto molti accordi con vari enti locali con l’intento di portare avanti progetti per i bambini abusati.

M’aMa-Dalla Parte Dei Bambini è un’associazione che nasce dalla spinta di un gruppo di professioniste che crede e si adopera nella tutela dei diritti dei minori con l’obiettivo di proteggere e promuovere i diritti dei bambini. Uno dei principali obiettivi dell’associazione è quello di individuare famiglie affidatarie o “famiglie ponte” per situazioni complesse per criticità sanitarie, età o più fratelli da accogliere.

Amici di Erika Galligani è un’associazione del territorio della Valdinievole che nasce in ricordo di una giovane assistente sociale scomparsa prematuramente a causa di una malattia. Lo scopo dell’associazione è quello di aiutare minori e famiglie in difficoltà attraverso il coinvolgimento dei volontari appartenenti all’ associazione.

“È importante sottolineare – dice ancora il direttore SdS - che tutti i tre protocolli d’intesa firmati oggi non prevedono alcuna spesa da parte della Società della Salute. Le tre associazioni hanno proposto progetti e collaborazioni che prevedono l’impegno gratuito da parte dei volontari. Si tratta di gesti di grande solidarietà che in periodi così difficili come quello che ci lasciamo alle spalle ci danno grande speranza”.

La firma dei tre accordi è stata per la SdS l’occasione di inaugurare un nuovo parco giochi per il Centro Affidi della Valdinievole e per i bambini che vivono nella comunità educativa La Locomotiva. “Questo parco giochi - conclude il Presidente Riccardo Franchi - è il coronamento di un piccolo sogno. La realizzazione di questo progetto ha visto la collaborazione dell’Asl, del Comune di Buggiano, della Regione Toscana. Si tratta di un importante lavoro di squadra che speriamo possa regalare dei momenti di gioia ai nostri bambini”.

Fonte: SdS Valdinievole - Ufficio Stampa