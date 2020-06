Vicofaro, esposto di Casapound per chiudereil centro di accoglienza

Un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere la chiusura del centro di accoglienza migranti di Vicofaro è stato presentato questa mattina presso il Tribunale di Pistoia dal portavoce locale di CasaPound Italia Lorenzo Berti.

"Su richiesta di molti cittadini pistoiesi - spiega Berti - abbiamo deciso di presentare questo atto di accusa contro una struttura ormai completamente fuori controllo tra violente risse, minacce ai residenti e arresti per droga. Vista la complicità della Regione Toscana ed il lassismo del Comune di Pistoia ci siamo rivolti direttamente alla Procura per porre fine ad una situazione che sta turbando la sicurezza di un intero quartiere e danneggiando l'immagine della nostra città. Come sempre noi preferiamo l'azione concreta alle inutile passerelle autoreferenziali".

"Nell'esposto - prosegue il portavoce locale di CasaPound - abbiamo riportato alcuni dei numerosi episodi di cronaca nera che hanno visto coinvolto il centro di Vicofaro, soffermandoci anche sui noti problemi di sovraffollamento, carenti condizioni igenico sanitarie e conflitti con i residenti. Per tutti questi motivi chiediamo alle autorità competenti di disporre la chiusura del centro di accoglienza di Vicofaro per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico".

Fonte: CasaPound