Centri estivi a Capannoli, si parte

"Una risposta alle famiglie ed un'opportunità importante per bambini/e e ragazzi/e di tutte le età. L'avevamo promesso ed appena le disposizioni sono state chiare ci siamo attivati". Così la Sindaca Arianna Cecchini racconta l'avvio dei centri estivi per tutte le fasce d'età. Lo scorso 22 giugno hanno preso avvio, grazie alla collaborazione con Uisp Valdera, i centri estivi rivolti a bambini e bambine in età di scuola primaria. Il 29 giugno è stata talvolta dei centri estivi per bambini e bambine in età di scuola dell'infanzia, grazie alla collaborazione con Arnera Cooperativa sociale. Il prossimo 1° luglio inizieranno i centri estivi presso l'asilo nido "Il Gatto con gli stivali" per i più piccolini da 0 a 3 anni. Iscrizioni raccolte in pochissimi giorni per accelerare i tempi ed organizzare piccoli gruppi, accessi ed uscite scaglionati, giochi studiati per mantenere le distanze dovute; è un'esperienza positiva, che dà la possibilità ai bambini di divertirsi con i propri coetanei attraverso giochi nuovi, attività diverse dal solito, che garantiscano la sicurezza dei piccoli e degli operatori, tutti doverosamente sottoposti a test seriologico preventivo, ed allo stesso tempo li fanno stare all'aperto a socializzare e divertirsi. "Non ci siamo dimenticati i più grandicelli, stiamo studiando momenti di ritrovo anche per ragazzi e ragazze della scuola media; anche loro, seppur più autonomi, hanno bisogno di alternative rispetto al ritrovarsi al bar di turno. Ci stiamo lavorando" conclude la Sindaca.

Fonte: Comune di Capannoli