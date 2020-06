Cessione Terme di Petriolo, Italia Nostra chiede di annullare l'avviso pubblico

Con la presente si richiede formalmente di annullare, per i motivi in seguito esposti, l’Avviso Pubblico di Interesse alla Procedura di cessione di ramo di Azienda "Terme di Petriolo " emesso il 15 giugno 2020 ed in scadenza il 30 giugno 2020 .

Si ritiene che la breve durata di pubblicazione sia estremamente limitativa per coloro che volessero presentare il proprio interesse.

L’avviso è carente, in particolare all’art.10, dove "il miglior prezzo" è indicato come unico criterio di aggiudicazione; si ritiene che lo stabilimento, realizzato con denaro pubblico, per fornire trattamenti sanitari termali non possa essere ceduto in assenza di precise garanzie e professionalità necessarie per assicurare la continuità dei trattamenti termali.

Viene ceduta anche la concessione dell'acqua termale; si ritiene che questa cessione possa spingere ad aggiudicarsi il bene per finalità che esulino dalla specifica attività termale dello stabilimento .

Infine, girano sempre più insistenti le voci di un accordo in essere con il gruppo imprenditoriale che già gestisce un albergo sul lato grossetano della valle del Farma: tali voci, se confermate, avvalorano tutti i nostri timori di una effettiva prossima definitiva chiusura dello storico stabilimento un tempo denominato “Terme di Petriolo”.

Chiediamo pertanto un incontro urgente con il Consiglio di Amministrazione per discutere quanto sopra esposto, in particolare perché, nella rinnovata stesura dell’avviso e nella successiva procedura di assegnazione, vengano incluse, tra i criteri di aggiudicazione, precise garanzie che assicurino la continuità dell’attività termale .

Associazione Amici dei Bagni di Petriolo.

Italia Nostra Toscana

Italia Nostra Maremma Toscana

Presidio Italia Nostra Civitella Paganico.