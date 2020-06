I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti intorno alle ore 2.30 di oggi (sabato 27 giugno) per soccorrere un ciclista caduto in una zona boschiva. Il fatto è avvenuto in Via di Picille nel Comune di Bagno a Ripoli. La persona è stata recuperata dalla squadra dei pompieri e trasportata fino al punto dove si trovava il personale sanitario del 118. L'intervento si è concluso intorno alle ore 5.30 di questa mattina.