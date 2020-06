Muore ciclista dopo caduta da un sentiero in Versilia

Un ciclista è morto a Camaiore, sopra il paese di Metato, dopo una caduta causata mentre percorreva un sentiero. Il personale sanitario inviato dal 118 ha constatato il decesso dell'uomo, di cui non sono note le generalità per il momento. Sono stati inizialmente chiamati i vigili del fuoco da Lucca e l'elicottero Drago per il recupero, nel momento in cui l'atleta era ancora in vita. L'arrivo dei soccorsi non è purtroppo servito. Il recupero del corpo è stato effettuato dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto presente anche personale del Soccorso Alpino.