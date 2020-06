Flash mob a Pisa: "Non chiudiamo il commercio, apriamo l'università"

#nonchiudiamoilcommercio #apriamoluniversità. E' in programma lunedì 29 giugno, alle ore 11, il flashmob in Lungarno Pacinotti, davanti al Rettorato dell'Università di Pisa, promosso e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa per scongiurare il pesante contraccolpo sull'economia pisana dovuto al blocco delle lezioni deliberato dall'università pisana fino al 2021.

Invita tutti alla partecipazione il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli anche alla luce “delle parole del Rettore che non fanno che aumentare ancora di più le nostre perplessità e la convinzione che esistono strade alternative percorribili al semplice stop delle lezioni in aula. Non si può immaginare che venga cancellato un intero indotto economico con un tratto di penna senza che nessuno reagisca. Lunedì saremo in piazza e con noi saranno tutti coloro che vogliono salvare l'università e le migliaia di imprese coinvolte”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa