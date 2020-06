Contributo per l'affitto a Bagno a Ripoli, ecco la graduatoria

È online sul sito del Comune di Bagno a Ripoli la graduatoria degli ammessi e dei non ammessi al Contributo straordinario per l’affitto previsto per far fronte alle conseguenze sociali dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Le risorse economiche stanziate dal Comune serviranno ad aiutare i nuclei familiari e le persone più in difficoltà a causa della pandemia, sostenendoli nel pagamento dei propri canoni di locazione.

Delle 188 domande presentate al Comune di Bagno a Ripoli, ne sono state ammesse 74. La graduatoria degli aventi diritto è consultabile alla pagina: https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/sites/www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/files/documenti/ammessi_3.pdf . Ammessi ed esclusi (qui la lista: https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/sites/www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/files/documenti/esclusi_3.pdf ) sono identificati con un codice, in modo da proteggere la privacy dei cittadini.

Contestualmente, sono state liquidate le risorse necessarie a coprire la prima mensilità di aprile, pari a 22mila euro. Si procederà con successivo atto alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto.

Gli ammessi al contributo devono presentare il prossimo 3 luglio la conferma dei requisiti per i mesi di aprile e maggio 2020, con l’autocertificazione scaricabile al link (https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/sites/www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/files/documenti/autocertificazione_conferma_requisiti.pdf) da inviare all’indirizzo e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it allegando documento di identità, con oggetto della mail obbligatorio: INTEGRAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 055.6390394 o scrivere all’indirizzo e-mail sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it .

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa