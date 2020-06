Droga in centro a Lucca, sanzionate tre persone

A Lucca continua il servizio antidroga della polizia. Nella serata di ieri (venerdì 26 giugno) sono state elevate 3 sanzioni amministrative per l’uso di sostanza stupefacente a ragazzi di 20, 24 e 46 anni, che sono si trovavano rispettivamente in Piazza San Michele, Caffè delle Mura e via San Paolino.

Inoltre in Piazza San Michele, probabilmente a causa della presenza delle forze dell’ordine, il cane antidroga ha scovato 4 grammi di marjiuana di cui qualcuno si era disfatto abbandonandoli in un angolino per terra.