L'ex assessore della giunta di Matteo Renzi a Palazzo Vecchio, Massimo Mattei, è stato aggredito dal familiare di una donna ricoverata in una casa di riposo di Firenze che, in stato di agitazione, non voleva rispettare i provvedimenti anti-covid. Mattei e un altro responsabile della struttura sono stati aggrediti, l'ex assessore anche fuori dalla casa di riposo. La sua prognosi è di 10 giorni, ha dato mandato di denunciare l'uomo.