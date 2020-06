Hashish e più di 2mila euro in casa, arrestato 21enne

Operazione antidroga dei carabinieri di Vaiano che stamani hanno arrestato uno studente di 21 anni con la grave accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i militari hanno trovato 110 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, tutto utilizzato per il confezionamento dello stupefacente . Insieme alla droga i carabinieri hanno sequestrato anche la somma contante di 2.400 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per lui la Procura, in attesa di convalida dell’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari.