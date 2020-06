Novità a Capraia e Limite per i lampioni in via Larini

Sono in corso di svolgimento i lavori nel tratto di via Larini per la sostituzione dei punti luce, si tratta del secondo lotto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune di Capraia e Limite.

I lavori, per un importo di circa 85mila euro, termineranno entro la prima metà del mese di luglio.

Il progetto è stato finanziato con il Decreto Crescita 2019 “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” che ha visto acquisire da parte dell’Amministrazione comunale 70mila euro.

“I lavori riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti, ha detto il sindaco Alessandro Giunti. Si tratta di 32 nuovi punti luce a led in luogo dei precedenti che erano 10. Una scelta in termini di sicurezza, di riduzione di impatto ambientale e che garantirà un risparmio economico dovuto ai minori consumi. Il nostro obiettivo è quello di procedere progressivamente alla sostituzione e ammodernamento di tutta l’illuminazione pubblica del nostro Comune”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa