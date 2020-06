Litorale pisano, riparte 'Spiagge sicure'

Con l’avvio dell’estate è partita anche per il 2020 l’operazione “Spiagge sicure”. Circa 18 agenti dedicati al controllo del litorale e delle spiagge per svolgere attività di controllo del territorio, contrasto al commercio abusivo, verifica sul rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19 e riduzione dei fenomeni di microcriminalità che aumentano ogni estate sul litorale con l’arrivo di turisti e balneari, oltre allo svolgimento delle normali attività di controllo della sosta, del traffico, gestione di mercatini e manifestazioni, controllo delle occupazioni abusive di attività commerciali. Appena avviato, il servizio ha già ottenuto i primi risultati: nella giornata di venerdì 26 giugno sono stati sequestrati 90 pezzi di vestiario e costumi venduti abusivamente sulla spiaggia, grazie ai controlli iniziati proprio ieri dagli agenti sotto l’ombrellone.

“Sono veramente orgogliosa di dare avvio al servizio Spiagge Sicure per il terzo anno di attività - dichiara l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno. Quest’anno stiamo ulteriormente potenziando il personale a servizio del litorale e gli strumenti in dotazione agli agenti, che renderanno le attività ancora più efficienti. Un chiaro segno dell’attenzione che stiamo dedicando ogni anno al litorale nel periodo di maggior afflusso e di presenza turistica, finalizzato a contrastare il commercio abusivo tra gli ombrelloni, ma anche a controllare il territorio, per ridurre i fenomeni di microcriminalità e garantire sicurezza a pisani, balneari e primi turisti che iniziano a frequentare il nostro litorale. Grazie all’aumento di personale dello scorso anno riusciamo a garantire 10-12 agenti fissi in servizio sul litorale, a cui si aggiungeranno a breve altri 6 agenti assunti a tempo determinato per il periodo estivo, che si alterneranno su tre turni dalle 7.30 di mattina fino alle 1 di notte tutti i giorni, con servizio che viene potenziato nel fine settimana, per effettuare maggiori controlli dinamici sulle spiagge”.

“Da quest’anno – prosegue Bonanno - ci saranno anche due novità: le pattuglie potranno avvalersi del quad, che consente agli agenti di spostarsi velocemente sulla spiaggia in caso di necessità e del drone, che permette un controllo dall’alto a distanza, oltre a filmare e scattare foto ad alta risoluzione per il riconoscimento di persone e targhe di veicoli. Oltre ai controlli svolti dalla Municipale, l’Amministrazione sta lavorando per i mesi di luglio e agosto ad una convenzione con alcune associazioni di volontariato per presidiare le spiagge a libero accesso durante i fine settimana, per verificare il rispetto delle norme anti-assembramento. Infine gli agenti sono stati dotati delle nuove tute operative e delle divise estive per il servizio in spiaggia, che sono state fornite da Ipermoda Factory che ringraziamo per la donazione”.

Con l’operazione “Spiagge Sicure”, nell’estate 2019 vennero sequestrati oltre 8mila oggetti, tra bigiotteria, giocattoli, occhiali, e capi di abbigliamento oltre a borse e oggetti vari; un centinaio le persone denunciate per commercio ambulante abusivo e una cinquantina quelle allontanate per campeggio abusivo in aree non autorizzate; vennero inoltre rilevati 148 incidenti sulle strade del litorale, 9 denunce per guida in stato di ebbrezza, oltre a rimozioni coatte, violazioni per sosta nei vialetti antincendio degli stabilimenti balneari.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa