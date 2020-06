Mukki, Alberti: "Situazione preoccupante, Regione faccia da mediatore"

“Quelle che arrivano dalla Mukki sono notizie preoccupanti, soprattutto in un periodo di incertezza economica come questo del post-emergenza Covid – dice il Portavoce dell'opposizione, Jacopo Alberti – molti allevatori sono preoccupati, e avrebbero bisogno di garanzie dall'azienda, a partire dai nuovi soci della Newlat. Dato che la Mukki ha tra i suoi soci anche i Comuni di Firenze e di Pistoia, la Camera di Commercio e Fidi Toscana, la Regione dovrebbe provare a intervenire, mediando tra le parti e cercando di capire cosa sta davvero succedendo all'interno dell'azienda. Questo nell'interesse di tutte le parti in causa, ma soprattutto per dare garanzie a tutto il comparto dei lavoratori del Mugello, una filiera storica, che occupa centinaia di persone in Toscana, e che non possiamo permetterci di non difendere”.

“Purtroppo non è chiara la situazione e non è chiaro ciò che sta accadendo veramente nell'azienda. Le dimissioni del presidente Campinoti e del consigliere Petretto dal Cda hanno destabilizzato i lavoratori dell'intero comparto produttivo. Queste persone hanno bisogno di essere rassicurate certo, ma anche di certezze, perché le parole se le porta via il vento. La Regione può farsi mediatore e mettere nero su bianco un accordo che salvaguardi il lavoro degli allevatori del Mugello e di tutta la filiera del latte. Si tratta di un'azienda storica toscana – conclude Alberti – e abbiamo il dovere, come istituzione regionale, di provare ad aiutare”.