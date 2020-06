Nidi a Montespertoli, saluto collettivo al Parco Urbano

Saluti di fine anno educativo a Montespertoli anche per gli utenti dei servizi comunali rivolti alla prima infanzia. È arrivato anche per i piccolissimi il momento di potersi scambiare il saluto di fine anno. Si conclude con loro, infatti, questo breve ma intenso percorso, svolto nel mese di giugno, che ha coinvolto gli studenti iscritti alle ultime classi/sezioni di ogni ciclo scolastico.

L’appuntamento è per martedì 30 giugno 2020 al Parco Urbano ed è rivolto ai bambini che a settembre inizieranno a frequentare la scuola dell'infanzia. I piccoli avranno l’occasione di ritrovarsi, accompagnati da un adulto, con le educatrici e gli altri compagni di gioco.

L'appuntamento coinvolgerà circa 30 iscritti e, nel rispetto dei limiti di distanziamento sociale, si svolgerà in due momenti:

• dalle 17,00 alle 17,30 si rivedranno i bambini della sezione “Pesciolini” e del “Tamburello”;

• a seguire, dalle 17,45 alle 18,15, si saluteranno i bambini delle sezioni “Farfalle” e “Coccinelle”;

Sarà l’occasione per le educatrici, insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, di salutare quei bimbi che, in questi anni, hanno sostenuto ed accompagnato nella crescita e che stanno per affrontare un nuovo percorso di vita e di relazioni.

"Sarà un saluto speciale ai nostri bambini e bambine che intraprendono una nuova avventura alla scuola dell'infanzia. Pensiamo sia importante garantire la possibilità anche ai più piccoli di salutare le proprie educatrici con le quali hanno condiviso un percorso di crescita così fondamentale." dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessore all'Istruzione.

Fonte: Comune di Montespertoli