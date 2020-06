Ostello di San Miniato pronto a riaprire, c'è la data

L'Ostello di San Miniato sta per riaprire i battenti. Dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria, il 1 luglio la struttura comunale di piazza Mazzini sarà di nuovo pronta ad accogliere i pellegrini che stanno lentamente riprendendo il cammino sulla via Francigena. "Abbiamo già ricevuto alcune prenotazioni per il mese prossimo e questo ci fa ben sperare - dichiara Monica Matteoli, direttrice della cooperativa la Pietra d'angolo che ha in gestione la struttura -. Chiaramente la riapertura prevede la messa a norma di alcuni servizi, secondo quanto indicato dalla Regione Toscana, e il rispetto di alcune norme di comportamento ben precise che i nostri ospiti dovranno scrupolosamente rispettare". La prossima settimana prenderà il via la sanificazione di tutti gli ambienti e poi saranno affisse le indicazioni da rispettare. "Se gli ospiti appartengono allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo di viaggio, possiamo farli soggiornare nella stessa stanza - spiega ancora Matteoli -; se invece sono pellegrini che non si conoscono, è necessario che ognuno alloggi in una stanza diversa. Questo riduce quindi la capienza dell'Ostello: a pieno regime possiamo ospitare 13 persone, mettendone uno per stanza invece al massimo possiamo arrivare a 6. Inoltre, vengono tolti tutti gli opuscoli informativi che si trovano all'ingresso, al loro posto verrà consegnato un foglio con le indicazioni di come comportarsi e quelle legate agli aspetti turistici, in questo modo diamo comunque informazioni ma lo facciamo in piena sicurezza".