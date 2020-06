Uno dei primi eventi pubblici del post-lockdown a Ponsacco ha un grande valore per la comunità: si parla della nuova palestra di via Buozzi, nella Cittadella dello Sport. L'impianto è dotato di una superficie 'al chiuso' di 1.278 mq, 200 di questi sono per gli spogliatoi. Con le aree esterne si raggiungono i 3.700 mq. La palestra è costata un milione e 85mila euro.

Così il sindaco Francesca Brogi: "Un impegno che ci siamo presi nello scorso mandato per una risposta concreta alle associazioni sportive che avevano bisogno di nuovi spazi. Sport dal basket alla pallavolo alla ginnastica artistica e ritmica, impianto funzionale per allenamenti e gare. Può ospitare fino a 100 spettatori. Ponsacco è un territorio cresciuto in questi anni a livello sportivo e che continuerà a crescere".

L'assessore allo sport Francesco Vanni : "Lo spazio polivalente all'interno della Cittadella dello sport si arricchisce di un'offerta per il territorio. Vogliamo aprire il ventaglio sportivo del paese, acquisire nuovi sportivi da tutta la Valdera". E anticipa: "Stiamo progettando di realizzare un ciclodromo e una piscina con palestra".

Sul ciclodromo l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bagnoli e l'architetto Andrea Giannelli anticipano: "Parliamo di un circuito di oltre un km per far allenare i ragazzi della Ciclistica Mobilieri Ponsacco, che esiste da oltre 100 anni. L'idea è quella di progettare il ciclodromo e a destra della palestra ci sarà la previsione della piscina, questa stavolta privata che però avrà una convenzione con il Comune".

Alla cerimonia erano presenti anche gli assessori regionali Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni.