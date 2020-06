Piscina comunale di Empoli, FdI-Centrodestra: "Linee guida restrittive, perché?"

Un'interrogazione per capire meglio come la piscina comunale a Serravalle, gestita da Acquatempra, sta affrontando la fase di ripartenza, dopo il lockdown. Questo l'atto appena depositato dai consiglieri Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese, del gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli.

"Siamo stati contattati da alcuni cittadini/utenti dell'impianto sportivo - spiegano i tre esponenti della destra empolese - che ci hanno fatto notare, ad esempio, che le linee guida per l'accesso alla piscina adottate dal gestore siano molto, forse troppo, più restrittive di quelle dettate, a livello nazionale, dalla Federazione Italiana Nuoto. Visto che , ad oggi, è aperta solo la piscina esterna, solo per nuoto libero e balneazione, vogliamo capire il perché di suddetta motivazione."

C'è poi il capitolo delle associazioni sportive: "Ad oggi - incalzano Poggianti, Di Rosa e Pavese - le associazioni sportive e i propri affiliati non hanno ancora una certezza temporale di quando, effettivamente, potranno ricominciare le proprie attività. Si parla di metà luglio ma anche di fine estate inoltrata. Le associazioni sportive che utilizzano gli impianti sono molte, i loro affiliati, giovani e adulti, sono decine e hanno bisogno di certezze. legate anche alle linee guida per l'accesso agli impianti, che, se rimanessero così limitative, sarebbero un ostacolo per una ripresa, anche graduale, delle attività legate al nuoto.

Fratelli d'Italia chiede quindi "chiarezza nei confronti di decine di utenti che sono un patrimonio sportivo e agonistico di Empoli e dei comuni limitrofi. Servono regole giuste e tempi certi per un impianto che avrebbe anche potuto riaprire il 25 maggio ma che ha dato di nuovo accesso solo a metà giugno, con limitazioni d'accesso non in linea con gli standard nazionali".

