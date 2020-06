Santa Croce post-Coronavirus: riaprono giochi, municipio e biblioteca

Tre importanti novità da lunedì 29 giugno: riaprono i giochi per bambini e riaprono le porte del Palazzo Comunale e della Biblioteca “Adrio Puccini”.

Sul sito internet del comune (www.comune.santacroce.pi.it) sono pubblicate tutte le informazioni dettagliate su come accedere agli edifici pubblici in sicurezza, date le norme anticovid attualmente vigenti sia a livello nazionale che a livello regionale. Ecco alcune cose importanti da tenere presenti:

• Tutti hanno l'obbligo di indossare la mascherina e rispettare le distanze. Gli uffici comunali continuano a privilegiare l'erogazione dei servizi per via telematica. • Per il Comune ogni ufficio riceve solo su appuntamento (i recapiti di ogni ufficio sono sul sito del Comune).

• Chi farà ingresso nel Palazzo Comunale troverà dei dipendenti a svolgere un servizio di front office perché vengano rispettate le distanze, per assicurarsi che entrino soltanto le persone che hanno un appuntamento e per fornire indicazioni utili.

• Per la Biblioteca Comunale la prenotazione è fortemente consigliata (si può telefonare al numero 057130642 oppure scrivere a biblioteca@comune.santacroce.pi.it).

• In Biblioteca ci sono 36 postazioni per studiare. Alcune sono in saletta Vallini, che è stata recentemente dotata di nuovi arredi affinché aumentasse la capienza complessiva per studentesse e studenti.

Ecco infine gli orari:

• Gli uffici comunali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30.

• La biblioteca è aperta dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00; il martedì e il giovedì anche dalle 16.00 alle 19.00.

Il Sindaco Giulia Deidda commenta: "Dopo la piscina riapriamo i giochi per bambini, il Palazzo Comunale e la Biblioteca “Adrio Puccini”. Segnali importanti di ritorno alla normalità che però non devono assolutamente farci pensare che siamo fuori da ogni rischio relativo alla pandemia da Coronavirus. Raccomando a tutta la cittadinanza di fare attenzione, mantenere le distanze, indossare la mascherina, lavarsi spesso le mani e seguire le indicazioni contenute nei protocolli della Biblioteca e del Comune per mantenere per Santa Croce sull'Arno lo status recentemente raggiunto di Comune covid-free. Valuteremo già nei primi giorni dopo la riapertura se aumentare le misure di sicurezza o continuare così".

E aggiunge: "Sulla Biblioteca sono molto contenta che siamo riusciti a raggiungere quota 36 postazioni per studiare. Un altro segnale che la scuola non è per noi un optional e che studenti e studentesse sono protagonisti della vita del nostro Comune, anche in tempi di emergenza. Aver adibito la Saletta Vallini già dai tempi pre-Covid a sala per studiare ci ha permesso, oggi, di organizzarci bene e garantire spazi e sicurezza per molte ragazze e ragazzi. Chi studia sta lavorando per costruire un futuro migliore, non soltanto per se stesso ma anche per tutta la comunità. Anche per questo sono orgogliosa dell'acquisto di nuovi arredi per la nostra Biblioteca e del nostro approccio che mette la cultura, l'educazione e l'istruzione pubblica sempre in cima alla lista delle priorità"

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno