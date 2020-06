Rifiuti nei campi, il Cdx a Montaione chiede la convocazione della commissione consiliare

Il gruppo consiliare Montaione nel Cuore – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia ha appreso la notizia circa il presunto utilizzo di rifiuti speciali come fertilizzanti nelle campagne tra le province di Pisa e Firenze. Trattasi di vicenda che se confermata è di una gravità tale da non abbisognare di commenti. Il territorio interessato riguarderebbe anche il Comune di Montaione. Si tratterebbe dell’illecito smaltimento di rifiuti di imprese conciarie (scarti e fanghi), utilizzati come fertilizzanti nei campi di granoturco e girasoli. Tuttavia gli organi investigativi avrebbero rilevato una concentrazione di cromo esavalente sino a circa 20 volte il limite consentito.

La notizia, risalente ad una quindicina di giorni addietro, non ha registrato l’intervento di smentite o comunque di posizioni a commento da parte di organi istituzionali anche montaionesi.

Di conseguenza, il gruppo consiliare Montaione nel Cuore – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, si è attivato attraverso i suoi due consiglieri, Giuseppe Romano e Matilde Barberi. Questi ultimi infatti, hanno chiesto la convocazione della competente commissione comunale, proprio in qualità di componenti la stessa.

“E’ del tutto evidente che la notizia è di particolare gravità,” chiarisce Giuseppe Romano, “sia per il suo asserito oggetto, sia per le potenziali e connesse implicazioni. Relativamente alla vicenda, apprendiamo anche dell’adozione di quattro misure cautelari, (nella fattispecie arresti domiciliari) e questa ulteriore circostanza non può che acuire la preoccupazione sia per la portata, che per il merito dell’inchiesta in essere. Come opposizione,“ prosegue Romano, “riteniamo che le sedi rappresentative istituzionali siano i luoghi propri in cui le questioni, così rilevanti per la comunità dei cittadini interessati, debbano essere discusse e valutate. Pertanto, nella consapevolezza e rispetto delle norme a presidio della riservatezza che accompagna le indagini nella fase investigativa, abbiamo chiesto, come opposizione, la convocazione della competente commissione consiliare. Per conoscere la valutazione che della vicenda fornisce l’amministrazione Pomponi, per apprendere eventuali ulteriori interventi di merito, per valutare ed esporre eventuali iniziative per i giorni a venire. Sulla vicenda l’opposizione consiliare terrà altissimo il livello di attenzione”.

Fonte: Montaione nel Cuore