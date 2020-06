"Schiamazzi fino a tarda notte in centro storico a Empoli": la lettera

Finito il lockdown e il silenzio surreale dei mesi primaverili, si ritorna alla vita di sempre in estate. Per qualche residente in centro storico la questione è più problematica del previsto, perché gli schiamazzi notturni accorciano il sonno e aumentano l'insofferenza. Ci giunge una lettera firmata di una residente di via Ridolfi a Empoli, che lamenta persone in strada fino a tarda notte, talvolta alle 3. Non è il problema dell'aperitivo, quanto delle chiacchiere in strada a notte inoltrata. Chi ci scrive afferma di essersi rivolto alle forze dell'ordine e al Comune, senza successo. Che ci sia il distanziamento sociale o no, il risultato è lo stesso: il rumore disturba. Per una vicenda simile, ma nel quartiere residenziale di Serravalle, il Comune ha deciso la chiusura di una strada usata come ritrovo di giovani. Per il centro storico forse serviranno altre misure.