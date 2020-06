Spacciava facendosi pagare con 'offerte' dentro a un secchio, arrestato

Un 32enne è stato arrestato in Versilia per spaccio di stupefacenti. J.S., di origini marocchine, era seguito dalla polizia fin dal febbraio scorso, quando gli agenti intervennero a Capezzano Pianore (Camaiore) per verificare la presenza di spacciatori.

In quel caso i poliziotti hanno visto che vi era un traffico consistente di automobili, nonostante l’ora e la zona, per cui si sono incamminati all’interno di una strada buia con l’aiuto di una torcia, e l’uomo gli si è avvicinato fino a quando non si è accorto che erano poliziotti. A quel punto il 32enne si è dato alla fuga, gettando per terra 52 involucri di cellofan che contenevano in totale 54 grammi di cocaina.

Successivi accertamenti hanno consentito ai poliziotti del Commissariato di Viareggio di accertare l’identità del soggetto, ricostruendo anche il suo modus operandi, che voleva che lui porgesse la sostanza ai clienti, che lo chiamavano con un fischio, solo dopo aver avuto il pagamento all’interno di un secchio che porgeva con una canna da dietro un cespuglio.