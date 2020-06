Terme di Montecatini, Lega: "Crisi antica, memoria corta"

"Nessuno ha, purtroppo, la bacchetta magica per risolvere l'annosa problematica inerente alle Terme di Montecatini- affermano Luciana Bartolini, Consigliere regionale e Sonia Pira, Commissario provinciale pistoiese della Lega - e quindi troviamo veramente fuori luogo le polemiche innescate in questi giorni dalle opposizioni sulla delicata tematica. Chi attacca proditoriamente il Sindaco Baroncini probabilmente ha bisogno di una buona cura di fosforo, poiché dimentica che le criticità si trascinano, colpevolmente e stancamente da diverso tempo; anni in cui la città ed anche la Regione sono state sempre a guida Pd. Non è polemizzando in modo sterile e quotidiano che si aiuta a risolvere una questione che è vitale per l'intera città; l'attuale amministrazione ha ereditato un pesante fardello, ulteriormente appesantitosi con l'emergenza Covid-19. La Giunta regionale, tra l'altro in scadenza di mandato è quantomeno ondivaga sull'argomento e ciò sicuramente non favorisce il crearsi delle giuste condizioni per risolvere la delicata e complessa tematica. Insomma addossare le colpe a chi, da poco più di un anno, è stato eletto democraticamente dai cittadini, significa mistificare la realtà, esclusivamente per meri scopi politici e non certo per il bene dei montecatinesi."

