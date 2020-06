Trasporto scolastico, arrivano i rimborsi a Carmignano

Il Comune di Carmignano ha deliberato il rimborso delle spese del trasporto scolastico, non usufruito dai ragazzi negli ultimi mesi dell'anno scolastico a causa dell'emergenza Covid-19. Per richiedere il rimborso, sarà sufficiente scrivere un'email all'ufficio scuola del Comune, e sarà possibile decidere se avere direttamente indietro la quota spettante, o se ricevere uno sconto sulla quota del prossimo anno scolastico.

Di pari passo, sono partiti i rimborsi per il servizio di pre e post scuola, non usufruiti per lo stesso motivo. In questo caso, è la cooperativa affidataria del servizio che sta contattando direttamente le famiglie. In questi giorni sono in corso le telefonate alle famiglie dei ragazzi di quinta elementare, che riceveranno un rimborso diretto. Nei prossimi giorni saranno contattati i genitori degli altri bambini, che potranno invece scegliere se avere la relativa riduzione a settembre.

"Sono piccoli aiuti - commenta l'assessore alla pubblica istruzione Tamara Cecconi - ma che sommati alle altre misure destinate alle famiglie possono fare la differenza. Stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per sostenere i carmignanesi e aiutarli a far fronte alle difficoltà di questo periodo. Dopo le ingenti agevolazioni avanzate per i centri estivi, questi rimborsi sono un segno piccolo, ma concreto, per ripartire insieme".