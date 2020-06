Scippi e furti in serie in centro a Firenze: tre misure cautelari

Due arresti e un obbligo di dimora a Firenze, un gruppo di scippatori seriali è stato preso dalla polizia. Sono stati arrestati un 31enne e un 39enne, l'obbligo di dimora a Firenze è per una 24enne. Gli scippi e le rapine sono avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020, tutti nella medesima zona e con ciclomotori rubati.

Per la riuscita dell'indagine è stato determinante l’arresto avvenuto il 23 gennaio scorso. In quel caso la squadra mobile ha fermato una coppia di scippatori fiorentini - il 31enne e la 24enne - che, a bordo di uno scooter rubato, avevano appena messo a segno un colpo in via dei Malcontenti, in pieno centro storico, strappando bruscamente la borsa ad una donna. Già prima dell’arresto gli inquirenti erano a lavoro per dare un volto agli autori di violenti scippi.

Gli agenti avevano seguito la coppia fino alla loro abitazione a Novoli e lì era partito un meticoloso pedinamento. Quello stesso giorno è avvenuto in serata uno scippo in via Malcontenti e, dopo un inseguimento, i responsabili sono stati entrambi bloccati e arrestati nei pressi di via Cecioni, zona Isolotto.

La coppia si era resa protagonista di altri furti. Il 24 dicembre 2019 un uomo e una donna avevano gettato a terra una vittima scippandola sul Ponte Vecchio. L'11 gennaio 2020 in Lungarno Torrigiani era stata scippata una coppia di turisti.

Il 18 gennaio 2020 due uomini hanno invece strappato la borsa ad una donna facendola cadere a terra e procurandole la frattura della clavicola con una prognosi di 30 giorni. Nella circostanza la polizia è riuscita ad accertare che il 31enne, individuato grazie ai suoi tatuaggi, aveva tentato un prelievo ad uno sportello bancomat con la carta di credito contenuto nel portafoglio della vittima.

Il 19 gennaio, tra via Verdi e via Pietrapiana, due uomini a bordo di uno scooter rubato hanno scippato la borsa ad una donna mentre era in compagnia del figlio minore. Tra la refurtiva vi era anche un cellulare che è stato successivamente geolocalizzato nei pressi dell’abitazione del 39enne.