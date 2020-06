Accordo ufficiale tra Arezzo e Getafe femminile

L’ACF Arezzo A.S.D. è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo di collaborazione con la società spagnola del Gefate Femenino, formazione che milita nella Primera Nacional (la Serie C italiana) e riconosciuta come “Scuola Calcio”.

Un altro importante tassello si aggiunge al progetto dell’Arezzo Calcio Femminile che nelle ultime due settimane ha ufficializzato ben due accordi con una società francese e appunto il Getafe. In casa amaranto si crede fortemente che questa collaborazione possa dar seguito con continuità e coerenza alla crescita delle proprie tesserate e per lo sviluppo del calcio femminile nelle due Nazioni.

“L’accordo con il Getafe è nato poiché conoscevo già il direttore sportivo Alberto Pascual incontrato più volte durante il mio periodo madrileno.” – prosegue il dr. Silvio Bogliari, responsabile per l’ACF Arezzo dei rapporti con l’estero e diretto coinvolto nella buona riuscita della collaborazione – “Alberto era l’allenatore dell’AD Alhóndiga, squadra femminile storica di Getafe, che dal prossimo 30 giugno sarà il nuovo Getafe femenino. Essendo un club appena nato ma con tanta voglia di emergere, ho pensato di incontrarmi con la dirigenza del Getafe: l’accordo per lo scambio di giocatrici, quando possibile, è stato immediato così come l’intesa con il presidente Miguel Cabello, entusiasta di collaborare con noi anche perché amante della città di Arezzo”.

Fonte: Ufficio stampa