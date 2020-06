Gli rubano la bici, raccolta fondi per ricomprarla a Santa Maria a Monte

Un furto di una bici non è mai una bella notizia, ma quando c'è di mezzo la solidarietà ecco che arriva il finale più lieto di tutti. È quanto accaduto nelle ultime settimane a Santa Maria a Monte, protagonista Aymede, santamariamontese di adozione ma di origini senegalesi.

Operaio, due figli, gli è stata rubata la bici a fine maggio ma la comunità dove vive lo ha aiutato e ora ha un nuovo mezzo. A Aymede, residente in via di Bientina, è stata portata via la bici, con cui compiva la maggior parte degli spostamenti. Maria Teresa Luciano e tutta Santa Maria a Monte hanno deciso di dargli una mano.

Hanno creato una raccolta fondi al bar Bellavista e raccolto una somma per comprare una nuova bicicletta al malcapitato. Oggi Aymede ha ricevuto il regalo e, visibilmente emozionato, ha ringraziato vecchi e nuovi amici.

In un periodo in cui cattiveria e razzismo sono all'ordine del giorno, Santa Maria a Monte restituisce una storia di cui andare orgogliosi.