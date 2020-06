Giani: "Ceccardi al guinzaglio di Salvini". Da destra: "Volgare e sessista"

“Lei è al guinzaglio di Salvini”. "Solidarietà a Susanna. Eugenio Giani inizia il confronto con il centrodestra nel peggiore dei modi. Volgare, sessista, sprezzante del civile confronto democratico. Una donna di destra non può secondo lui essere libera. Per Giani può essere solo l'animale al guinzaglio del suo capo maschio. Non è l’Eugenio Giani che conoscevo, forse ha paura davvero. Ma non è una giustificazione. Disumanizzare l'avversario, trasformarlo in una bestia al guinzaglio, vuol dire trasformarlo in un nemico contro cui tutto è lecito. Se è una donna è grave il doppio. Spargere odio così, all'inizio di una campagna elettorale che cade durante la peggiore crisi sociale ed economica è irresponsabile e pericoloso. Mi auguro che gli esponenti del Pd prendano le distanze da questo inaccettabile linguaggio di Eugenio Giani. Li invito a confrontarsi sui contenuti, sul rilancio economico necessario, sul lavoro e sulle infrastrutture senza offendere, se gli riesce". Lo scrive su Facebook il deputato toscano e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, commentando un'intervista al Corriere Fiorentino del candidato governatore del centrosinistra, Eugenio Giani.

Anche Torselli contro Giani: "Bonafè non dice nulla?"

“Le parole di Eugenio Giani nei confronti di Susanna Ceccardi sono volgari e sessiste. Mi auguro che nel Pd, specialmente la segretaria regionale che è donna, si prendano immediatamente le distanze dalle parole di Giani che alimentano l’orribile stereotipo della donna di destra al guinzaglio del proprio padrone maschio”. Così Francesco Torselli, portavoce regionale di Fratelli d’Italia.

“Nell’esprimere la mia solidarietà a Susanna - conclude Torselli - vorrei far notare come questi sono gli stessi che pensano di difendere la dignità delle donne mettendo una “a” alla fine dei sostantivi maschili. Si confrontino sui temi e sulle idee, anziché sulle offese, se ne sono capaci”.

Montemagni (Lega): "Affronto sessista"

"Sono rimasta allibita e disgustata - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - nel leggere le affermazioni che Eugenio Giani ha rilasciato secondo cui la nostra Susanna Ceccardi, sarebbe al guinzaglio di Salvini. Un'esternazione da condannare profondamente una vera e propria caduta di stile, sempre che ne abbia avuto uno, da parte di una persona che, addirittura, ambisce a governare un'intera Regione. Sono letteralmente schifata da quanto ho letto sul giornale e mi chiedo cosa penseranno di tutto ciò le sempre attente colleghe consigliere del Pd che, solitamente, su questi temi sono prontissime ad intervenire a difesa delle donne. Caro Presidente se lei è nervoso perché ha paura di perdere, non deve sfogare le sue tensioni dando della cagna ad una donna; si vergogni".

