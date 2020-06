Tragedia nella notte a Livorno: moto contro auto, muore 17enne

Un altro incidente mortale si è consumato nel weekend, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. A Livorno un 17enne in sella sella sua moto è morto dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto. Il fatto è avvenuto verso l'1.30 in via Pensieri, all'incrocio con via Machiavelli.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia con un'ambulanza e il medico del 118 che hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma il 17enne è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale. Presente anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica.