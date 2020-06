Offre cocaina a agenti in borghese in pineta, poi fugge

A Lucca è stata elevata dalla polizia una sanzione amministrative per violazioni del regolamento urbano, che proibisce di andare in giro portando bottiglie di alcool dopo le 22:00, e una sanzione sarà elevata ad un noto market cittadino che ha venduto alcool da asporto dopo le 21:00, in violazione dell'ordinanza del sindaco. In vicolo della Cervia, vicino ad un gruppo di ragazzi, è stato trovato dell'hashish, ma le perquisizioni effettuate sui giovani hanno dato esito negativo.

In Versilia sono state elevate 5 contravvenzioni al C.d.S.. un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato a Viareggio in possesso di stupefacenti e quindi verrà segnalato al Prefetto. Durante il servizio, tra l'altro, è stata posta particolare attenzione al contrasto dello spaccio nella pineta di ponente di Viareggio, dove unitamente all’unità cinofila, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 38 grammi di hashish.

Durante i controlli in pineta, inoltre, un uomo di origini nordafricane ha avvicinato 2 operatori in borghese offrendo loro cocaina. Appena i due operatori si sono qualificati l'uomo si è divincolato con forza dalla presa ed è fuggito nella boscaglia, gettando a terra 21 involucri termosaldati contenenti in totale 14 grammi di cocaina.