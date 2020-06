Ponte Buggianese riparte: differita la prima rata Tari

Il Consiglio Comunale svoltosi in data 25.06.2020 ha approvato all’unanimità la proposta dell’Amministrazione Comunale di differire al 31.07.2020 la prima rata della TARI per le utenze non domestiche del territorio.

Nei prossimi giorni la Giunta Comunale procederà all’approvazione dei Criteri per la riduzione della TARI a fronte del COVID-19 anche a fronte dello stanziamento di € 40.000 già stanziato a seguito del bilancio di previsione 2020.

Nell’avviso che sarà inviato alle aziende si troveranno le informazioni per usufruire delle riduzioni previste.

Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale che da sempre è impegnata verso la popolazione vuole ancora una volta dare un segno tangibile alle attività economiche ed al cosiddetto mondo delle partite IVA.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese