Grave bambino di 3 anni dopo incidente in piscina

Un bambino di tre anni è al Meyer dopo un incidente in piscina. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico di Firenze. Si era fatto male verso le 19 in un agriturismo di Sarteano, si trovava in provincia di Siena con la famiglia. Al momento dell'incidente sono stati chiamati subito i soccorsi, ma i sanitari hanno deciso di contattare Pegaso per il trasporto al Meyer date le gravi condizioni neurologiche del bambino. Sul posto anche i carabinieri.