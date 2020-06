Si perde nel bosco a Sovicille, ritrovato dai vigili del fuoco

Tanta paura ma poi la scoperta. Ieri sera (sabato 27 giugno) un uomo di 80 anni aveva fatto perdere le sue tracce in zona Cornacchia, vicino a Sovicille.

L'uomo si era disperso in un'area boschiva e per ore non sono arrivate sue notizie. Il ritrovamento è avvenuto nella notte di domenica 28 giugno. I vigili del fuoco di Siena lo hanno raggiunto, verricellato a bordo dell'elicottero Drago che lo ha portato all'ospedale di Siena.

Sul posto anche un UCL (Unità di Comando Locale), personale dei nuclei TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAF (Speleo Alpino Fluviale), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), oltre a Polizia di Stato e Carabinieri.