Un ferito grave in A1 per un brutto incidente tra Chiusi e Fabro. Un 80enne era fermo nella sua auto in corsia di emergenza quando, per cause da chiarire, un tir lo ha tamponato in modo molto forte. Per il trasporto dell'uomo all'ospedale di Siena è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di Pegaso. Sul posto anche la polizia stradale.