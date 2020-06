Chalet San Miniato, per due mercoledì orari ristretti per evitare assembramenti

“ Con dispiacere – dichiara Luca Gemignani di Shalom – abbiamo deciso di concerto con l’amministrazione comunale di chiudere lo Chalet alle ore 22 per i prossimi due mercoledì 1 e 8 Luglio”. Vista l’affluenza eccezionale di giovani venuti a San Miniato per i primi due mercoledì dello Chalet e nonostante le misure prese per controllare gli accessi ai giardini Bucalossi la scorsa settimana, Shalom ha deciso con un atto di responsabilità di anticipare la chiusura alle 22.00 per due mercoledì in modo da evitare gli assembramenti e le centinaia di giovani che vogliono venire allo chalet per la ormai nota serata. Ricordiamo anche che tutti gli altri giorni lo chalet sarà aperto con orario regolare dalle ore 17.00 alle ore 01.00 con musica, aperitivo, drink. Inoltre dal primo mercoledì dell’apertura ( il 17 giugno) al secondo mercoledì (24 Giugno) erano stati messi in campo una serie di accorgimenti per evitare assembramenti, come delimitazione dell'area e accesso contingentato. Tuttavia questi accorgimenti non sono stati sufficienti e risolutivi. E in questa fase, serve ancora cautela e responsabilità".

“ Sinceramente vogliamo cogliere il lato positivo di questa voglia che i giovani mostrano di stare insieme- continua Gemignani - per trascorrere dei momenti in amicizia e con leggerezza. Ci fa altrettanto piacere che in davvero tanti scelgano lo Chalet che come molti sanno ha anche una grossa valenza sociale, poiché tutti gli utili che vi si ricavano vengono destinati al Movimento Shalom per il progetto Atelier, un centro che garantisce sostegno scolastico, gioco e sostegno alle famiglie di oltre 60 bambini del comune e del comprensorio oltre agli altri progetti educativi e solidali del Movimento”

"Ci preme inoltre ringraziare la Misericordia di San Miniato e la Vab che ci hanno dato e ci daranno una mano nei prossimi mesi per garantire l’accesso in sicurezza, oltre all’amministrazione comunale di San Miniato con la quale abbiamo da sempre un’ottima collaborazione".

Fonte: Movimento Shalom onlus - Ufficio stampa