Consiglio comunale di Siena: sì a mercatini di Natale, no a mozione bevande alcoliche

NON PASSA LA MOZIONE DI CERRETANI SUL CONTRASTO ALL'ABUSO DI ALCOL

Non è passata, durante la seduta consiliare odierna, la mozione di Claudio Cerretani (In Campo) sul contrasto all'abuso di sostanze alcoliche.

Il consigliere ha ricordato come "recenti fatti di cronaca confermano che anche Siena non è esente da questo drammatico fenomeno, alimentato dalla scarsa attenzione nella somministrazione di bevande alcoliche a minori da parte di alcuni gestori di pubblici esercizi, con conseguenze negative sulla salute dei giovani e, in generale, sulla sicurezza dei cittadini".

Da qui la richiesta di impegno del sindaco e della Giunta "a effettuare un attento monitoraggio, ponendo particolare attenzione alle fasce più giovani, tra i 13 e 18 anni; estendere a tutto il territorio cittadino l'applicazione del Regolamento per il contrasto dell'abuso di sostanze alcoliche, con un'attenzione particolare ai limiti per la loro vendita e il consumo nelle aree pubbliche, e adeguati controlli da parte della Polizia Municipale, in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine; nonché promuovere, insieme alle associazioni e alle Contrade, campagne di prevenzione e informazione, soprattutto per i più giovani, così da evidenziarne i rischi e indicazioni sulle strutture e i percorsi di sostegno e recupero che possono essere messi a disposizione".

Dai banchi della maggioranza, il consigliere di Forza Italia Lorenzo Loré ha dichiarato "quanto sia evidente che l’intento di tale mozione sia lodevole, ma prima di decidere su come comportarsi in merito ad un tema così delicato, abbiamo chiesto all’assessore al Sociale Francesca Appolloni ulteriori chiarimenti confermandoci che il Comune è da sempre operativo in progetti e azioni di divulgazione e sensibilizzazione. Nello specifico l’Amministrazione sta portando avanti due filoni. Il primo con l’azienda Usl con un protocollo di intesa per regolamentare i rapporti tra questa e l’Amministrazione per progetti e attività ad hoc. L’altro con una collaborazione con ANCI e la Rete Città Sane per eventi e manifestazioni con serate no alcol coinvolgendo anche gli esercenti di vendita e somministrazione alcolici. Il nostro voto è quindi contrario perché l’Amministrazione è già attiva in questo senso".

PASSA LA MOZIONE DI STADERINI PER RISERVARE MAGGIORE SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NEI MERCATINI DI NATALE

Passa la mozione presentata, nella seduta consiliare di oggi, dal consigliere Pietro Staderini (Sena Civitas), per riservare spazio alle associazioni di volontariato cittadine all'interno dei prossimi Mercatini di Natale.

Staderini, rimarcando "la ricchezza per la città dell'esperienza e delle attività messe in campo dal mondo del volontariato, tese alla soddisfazione dei bisogni sociali rilevanti, l'utilità collettiva, la produzione di ‘beni civili’ e servizi che rispondono alle necessità della popolazione", in considerazione anche "delle effettive difficoltà nella ricerca dei volontari e nel reperimento delle risorse a loro necessarie", ha chiesto l’impegno del sindaco e della Giunta affinché venga prevista "l'assegnazione alle associazioni senesi di uno spazio gratuito adeguato, nei Mercatini di Natale, allestiti per l'occasione nella zona di piazza Matteotti-La Lizza, così che con gli introiti derivanti dalla vendita dei loro prodotti possano recepire un sostegno alle loro attività".

A integrazione dell’atto, il consigliere Maurizio Forzoni (Fratelli d’Italia) ha presentato un emendamento sottoscritto da Tommaso Bartalini e Federico Minghi (Voltiamo Pagina), Barbara Magi, Bernardo Maggiorelli, Stefania Selvaggi, Anna Masignani (Fratelli d’Italia), Davide Dore, Eleonora Raito, Fulvia Nardi (Lega), Fabio Massimo Castellani (Forza Italia), Andrea Piazzesi e Davide Ciacci (Gruppo Misto), nel quale si chiede di prevedere "per le future festività natalizie, se svolte con le medesime modalità, almeno 4 spazi gratuiti in occasione del Mercatino di Natale in Piazza del Campo, ad associazioni che svolgano effettivamente attività sul territorio, vista la mancanza di spazio nell'area piazza Matteotti-la Lizza".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa