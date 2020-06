Studiare e lavorare insieme, Matteo e Thomas l'hanno fatto: Grieco consegna i diplomi a Livorno

“E' per me un motivo di orgoglio essere qui, all’istituto Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno, a consegnare i primi diplomi di maturità 'in apprendistato' a Matteo e Thomas, due studenti che ci dimostrano che è possibile studiare lavorando e lavorare studiando. Complimenti al dirigente scolastico, professor Alessandro Turano, che ha favorito questa alleanza scuola-impresa, ai docenti che li hanno seguiti e alle imprese che hanno creduto in questo importante strumento dell'apprendistato di primo livello. La scuola deve far crescere i suoi studenti ed offrire loro tutte le occasioni per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Bisogna sempre di più lavorare insieme tra scuola ed impresa. Quando questo avviene i risultati sono tangibili e Matteo e Thomas oggi ce lo dimostrano. Appena diplomati e già al lavoro. Un grande risultato”.

Così si è espressa l'assessora ad Istruzione, formazione e lavoro della regione Toscana, Cristina Grieco, dopo essere intervenuta nella mattinata di oggi, lunedì 29 giugno, all'istituto Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno dove sono stati consegnati i primi diplomi in apprendistato rilasciati in Toscana.

Thomas si è così espresso: “Esperienza bellissima. Mi sono appena diplomato in ‘manutenzione e assistenza tecnica’, adesso mi godrò ancora tre giorni di “vacanza” e poi entrerò immediatamente a lavoro. Rischiavo di lasciare la scuola. Adesso ho un diploma e un lavoro”.

Matteo, da parte sua, ha detto: “Sono contento. Ho un lavoro che mi soddisfa. Mi trovo bene nella ditta nella quale ho svolto l'apprendistato. Anch'io inizierò la prossima settimana a lavorare a pieno ritmo. Un gran risultato in questi tempi in cui purtroppo molti perdono il lavoro a causa del coronavirus”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa