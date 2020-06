Donati due sanificatori alla Croce Rossa di Empoli

Quando si parla di solidarietà, il territorio empolese non si fa mai trovare impreparato.

E la generosità che durante questo periodo difficilissimo è stata riservata alla Croce Rossa di Empoli è incredibile. Questa volta sono arrivati due sanificatori ad Ozono, uno per ambienti ed uno per veicoli, importantissimi per sanificare ogni qualvolta ce n’è bisogno la sede operativa, ma anche i mezzi di servizio come ambulanze, mezzi attrezzati ecc.

L’acquisto di questi sanificatori è stato possibile grazie alla generosità del Rotary Club Empoli, che con una grande donazione ha permesso al Comitato empolese di Croce Rossa di acquistare questi macchinari importantissimi, con cui aumenterà ulteriormente la sicurezza dei Volontari e di tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi svolti dall’Associazione.

