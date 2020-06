Due incidenti e un’auto in panne, traffico difficile sul Viadotto dell’Indiano

Circolazione difficile tra fine mattinata e primo pomeriggio sul Viadotto dell’Indiano e zone limitrofe a causa di due incidenti e un’auto in panne.

I primi problemi si sono registrati intorno alle 12.30 quando si è verificato un incidente nel tratto dall'Isolotto verso Peretola con il coinvolgimento di tre camion e un'auto. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi e la viabilità, due le persone portate in ospedale. Un 58enne e un 34enne soo finiti al Nuovo San Giovanni di Dio, entrambi soccorsi in codice verde.

Erano passate da poco le 14.30 e la circolazione stava normalizzandosi, quando un’auto in panne sempre sulla direttrice verso l’aeroporto ha creato nuovi problemi alla circolazione. Sempre sulla direttrice verso l’aeroporto alle 15 si è registrato un nuovo incidente, un tamponamento tra due auto avvenuto sulla rampa di uscita all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Anche qui è intervenuta una pattuglia per i rilievi e la viabilità. La circolazione è tornata normale intorno alle 15.30.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa