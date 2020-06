Farmacie ospedaliere di Figline e S.M. Annunziata, terminato il servizio consegna a domicilio

E’ terminato con la fine della scorsa settimana il servizio di consegna farmaci a domicilio per le farmacie ospedaliere di Figline e S. M. Annunziata Ponte a Niccheri. Il servizio era stato attivato nel periodo dell’emergenza sanitaria ed era effettuato dal Centro Intercomunale di Protezione civile Arno sud est attraverso le associazioni di volontariato locale. Con il ritorno da parte degli operatori volontari ai consueti compiti, non è potuta proseguire la consegna a domicilio che era stata attivata anche tramite email dedicate. Il servizio era rivolto ai comuni di Bagno a Ripoli, Figline e Incisa, Rignano, Reggello, Greve, Impruneta, San Casciano, Barberino Tavarnelle, Pontassieve, Pelago, Rufina, Fiesole e Firenze. I farmaci tornano quindi ad essere consegnati come di consueto presso le due farmacie ospedaliere.

Fonte: AUSL Toscana Centro