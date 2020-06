Morto un uomo, gravemente ferita la moglie: indagini in corso a Grosseto

Un uomo è stato trovato morto, mentre una donna è ferita in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in una casa di Grosseto in via Aurelia, sono intervenuti i carabinieri e al momento è al vaglio l'ipotesi di omicidio-suicidio. La donna, moglie del deceduto, è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Siena.

Il marito era un ex vigile urbano, in pensione da circa due anni. Secondo le prime informazioni ci sarebbe stata una lite tra i due nella tarda serata di ieri (domenica 28 giugno), ma sono in corso accertamenti sono. La casa è isolata nella campagna, lì vicino solo capannoni e nessuna altra abitazione. Sul posto stanno facendo i rilievi gli investigatori e il nucleo scientifico dei carabinieri.