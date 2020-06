Il Cuoio si racconta: alla Casa Culturale di San Miniato Basso si presenta 'Le nostre radici' di Franco Polidori

Serata evento alla Casa Culturale, grazie al Circolo Arci e Casa Culturale, mercoledi 1 luglio ore 21,15 in occasione della prima presentazione ufficiale pubblica del libro LE NOSTRE RADICI di Franco Polidori con proiezioni video interviste rilasciate da vari personaggi della zona del comprensorio. Un momento per ripercorrere i modi di dire, i vernacoli e battute di ieri e di oggi anche attraverso la via Francigena e soprattutto l'occasione per fare solidarietà. La serata infatti è pro Caritas Diocesana.

L'ingresso sarà gratuito e per chi lo vorrà saranno disponibili i libri i cui proventi confluiranno per intero alla Caritas. Evento che sarà presentato da Maurizio Bolognesi di Radio Bruno. Nella serata anche un piccolo spazio contenitore per premiare un noto cittadino sanminiatese: Pier Luigi Lari. Molto attese le perfomance di Graziano Salvadori, spalleggiato da Maurizio Bolognesi e quelle del duo Jerry e Gelli. Presiederà il direttore della Caritas Don Armando Zappolini. Interverranno anche i protagonisti dei video.