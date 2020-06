In treno con 760 grammi di marijuana: arrestati

La Polizia Ferroviaria di Pisa ha arrestato due cittadini nigeriani per trasporto e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nel pomeriggio di ieri, mentre viaggiavano sul treno regionale 3115 (Firenze-Grosseto), i due stranieri, alla vista degli agenti della Polfer impegnati in accurati controlli a bordo del convoglio, hanno cercato di allontanarsi dal vagone, mostrando segni di nervosismo. Insospettitisi, i poliziotti hanno sottoposto a controllo i due, rinvenendo nei loro bagagli a spalla tre voluminosi involucri, contenenti complessivamente circa 760 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. Tratti in arresto, saranno giudicati oggi con rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa.