Lavoro: nell’Ottica si ricerca personale abilitato

Ottica: un settore in espansione e una professione ausiliaria sanitaria al servizio dei cittadini con problemi di vista. A Vinci potete trovare il corso biennale di abilitazione per l’accesso a un lavoro sicuro, nella sede della prima e più prestigiosa scuola italiana di ottica. Coloro che fossero invece interessati a proseguire gli studi potranno accedere al corso di optometria o ai corsi di specializzazione in lenti a contatto, in optometria pediatrica, ipovisione ed altri.

Il corso di Ottica si tiene presso l’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO), che da 50 anni forma i migliori professionisti del settore oftalmico. Tutti i corsi dell’IRSOO si distinguono per l’attenzione data alle modalità didattiche e ai supporti educativi; le une e gli altri sono annualmente monitorati ed aggiornati agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni che ne derivano. Tutto ciò garantisce di acquisire le conoscenze e le competenze più richieste e le abilità pratiche veramente necessarie per un inserimento rapido nel mondo del lavoro.

Abilitazione in Ottica: all’IRSOO si impara davvero 'il mestiere'

Non solo lezioni frontali, ma grande spazio ai lavori di gruppo, più utilizzo di strumenti innovativi per l’insegnamento e l’apprendimento, introduzione dell’uso di piattaforme web per la conduzione della formazione, più moduli interattivi e maggiore partecipazione degli studenti al processo formativo, stage e tirocini nei centri ottici e visite guidate presso importanti aziende del settore.

Per chi non ha ancora deciso come proseguire gli studi dopo la maturità, o per chi ha interrotto un percorso universitario, un’occasione da prendere in seria considerazione. Per saperne di più si può telefonare in Istituto, oppure visitare il sito www.irsoo.it, o meglio ancora partecipare ad uno degli Open Day e visitare la scuola, di persona oppure on line; tra i prossimi appuntamenti on line anche un Open Day serale, alle ore 21.00, pensato per la favorire la partecipazione sia dei futuri allievi che dei loro genitori.

