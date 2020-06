Turismo, nasce il sito Montaioneintuscany.it

Montaioneintuscany.it, questo il nome del nuovo sito web di destinazione turistica di Montaione.

Uno strumento pensato e realizzato dall’Amministrazione Comunale e rivolto in primo luogo ai numerosi turisti di tutto il mondo che scelgono o potrebbero scegliere Montaione come luogo delle proprie vacanze. Montaioneintuscany.it non offre solo un orientamento al potenziale visitatore, ma consente di progettare nel dettaglio il suo soggiorno, fornendo una conoscenza ad ampio raggio di una delle destinazioni turistiche green più apprezzate, sia per le sue politiche di sostenibilità ambientale e energetica, che per l’indiscutibile bellezza del suo paesaggio nel cuore della Toscana. Ma Montaione non è solo ambiente e paesaggio, è uno dei Borghi più Belli d’Italia che racchiude tutti i valori del buon vivere toscano nei luoghi di entroterra: tesori di arte e testimonianze storiche nascoste, una tradizione enogastronomica d’eccezione, un identità e un senso di comunità profondamente radicati, capacità di accoglienza, esperienze e servizi esclusivi. Di tutto questo il sito web dà conto nelle sue numerose e articolate sezioni tematiche, tra le quali “storie e idee”, “cose da fare”, “eventi”, “shopping”, “dove dormire”, “dove mangiare” e molte altre.

Vi si trovano focus sulla “Gerusalemme” di San Vivaldo, con possibilità di compiere una visita virtuale di sorprendente realismo delle cappelle; sull’area naturale protetta “Alta Valle del Torrente Carfalo”; sulla rete escursionistica “Itinerari nel Verde”, di cui sono disponibili le tracce gpx scaricabili. Ma anche sulle storie, le persone, le esperienze che concorrono a formare lo spirito di una comunità. Ampio spazio è dedicato anche alle produzioni locali dell’agricoltura e dell’artigianato alimentare e artistico. Per questo montaioneintuscany.it è anche uno strumento al servizio degli operatori dell’offerta turistica locale che, con l’Associazione AMOT, hanno in parte contribuito alla sua realizzazione. Ricchissimo l’apparato iconografico, con immagini statiche e in movimento, riprese aree e galleria video di grande suggestione.

“Il portale di destinazione turistica arriva al termine di un lungo percorso di progettazione e lavoro sul territorio - commenta il Sindaco Pomponi - È un grande contenitore di informazioni dedicato al turista, che raccoglie materiali ed esperienze, esalta l’identità e l’attrattiva di Montaione con le tecnologie più avanzate, la grande qualità dei testi e delle immagini. Confidiamo con questo strumento, di offrire un ulteriore sostegno a un settore così importante per Montaione.” Il portale si trova attualmente nelle lingue italiana, inglese e francese ed è consultabile facilmente anche da dispositivi mobili nella sua versione responsive. Lo strumento è stato realizzato da un operatore toscano della comunicazione web, Pangea-ad.

Fonte: Comune di Montaione