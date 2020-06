Museo Palazzo Medici Riccardi, nuove aperture e mostre dal Tutankhamon al Grunge

Da giovedì 2 luglio il Museo di Palazzo Medici Riccardi amplia la sua proposta, estendendo l'apertura per cinque giorni settimanali – dal giovedì al lunedì – dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30).

Tornano anche le visite guidate a cura dell'Associazione Mus.e, che animeranno la permanenza dei visitatori nel museo rendendo il percorso di visita coinvolgente e appagante. L'appuntamento per le visite guidate è previsto nei giorni di sabato e domenica, con sei appuntamenti giornalieri negli orari 11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00.

Per l'accesso al museo e alla mostra rimane confermata l'adozione di protocolli specifici per consentire un accesso sicuro con ingresso da via Cavour n.3 e la prenotazione.

Prosegue anche la mostra "Tutankhamon – Viaggio verso l'eternità", visibile nella Galleria delle Carrozze con accesso da via Cavour n.5, che nel mese di luglio aprirà al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con prenotazione al numero +39 392 0863434.

Museo di Palazzo Medici Riccardi e mostra Peterson – Lavine Come as you are Kurt Cobain and the Grunge Revolution: ingresso da via Cavour n. 3

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail info@palazzomediciriccardi.it (indicando nome, cognome, giorno, orario desiderato) o al numero 055 2760552. E' necessario attendere conferma della prenotazione. Non è possibile prenotare via mail l’accesso al museo per lo stesso giorno.

Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì h. 9.00-13.30 Info www.palazzomediciriccardi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa