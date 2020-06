Nuove aree gioco per Bonelle, Cireglio e le Querci. Lavori al via

Nuovi arredi e pavimentazione antitrauma in arrivo nelle aree giochi di Bonelle, Cireglio e Le Querci. Oggi hanno preso il via i lavori per il rinnovo degli spazi ludici in tre zone periferiche di pianura e collina, per un investimento complessivo di 150mila euro. In particolare si tratta dell’area giochi all’interno della zona sportiva di Bonelle – in cui i lavori sono partiti questa mattina. A seguire gli interventi interesseranno l’area giochi in località Le Querci e l’area giochi in località Cireglio, in prossimità della chiesa.

L'intervento si inserisce nell’ampio progetto di sistemazione dei giardini pubblici, che vede l'Amministrazione comunale impegnata per inaugurare nuovi giochi inclusivi e attrezzature per l’attività fisica nei parchi cittadini che lo necessitano. Presto, ad esempio, sarà pronta la nuova area giochi e fitness al Parco del Villone Puccini ed è in corso di ultimazione anche il progetto previsto per il giardino di Pracchia, in cui si sono conclusi i lavori per la nuova area gioco e sono in fase di consegna quelli per la realizzazione di un campo polivalente attiguo.

«Tre cantieri in altrettante zone periferiche della città, Cireglio, Bonelle e Le Querci, per la sostituzione di giochi per bambini ormai vetusti e non più a norma – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei –. Continua dunque l’impegno dell’Amministrazione per valorizzare le aree a verde dislocate per la città, per creare spazi gioco sicuri e inclusivi, aumentando così la qualità dei servizi offerti sul territorio. Ci dispiace molto leggere dichiarazioni in cui i cittadini di Bonelle dicono di sentirsi dimenticati perché non è certo così. Il comitato dei residenti conosce benissimo il percorso, seppur complicato, che l’Amministrazione ha intenzione di intraprendere per Bonelle e il cantiere aperto proprio stamani per rimettere a nuovo l’area gioco per bambini ne è la prova concreta. A breve, insieme all’assessorato allo sport, cercheremo di individuare una soluzione anche per riqualificare e riassegnare la gestione dell'area sportiva di Bonelle».

Il progetto elaborato dal Comune di Pistoia ha l'obiettivo di restituire alla cittadinanza aree gioco capaci di offrire proposte ludiche versatili, che favoriscano l’inclusione e la socializzazione.

A Bonelle, Cireglio e Le Querci, in ciascuna delle aree individuate sono in corso di realizzazione tre zone ludiche differenziate in base all'età dei bambini e alla funzione dei giochi: ci saranno, quindi, l'area bambini in età prescolare, l'area bambini in età scolare e l'area altalene. Un progetto che propone, quindi, un percorso per i bambini in cui mettere alla prova le proprie abilità, confrontandosi con livelli di difficoltà diversi. Presto in arrivo dunque scivoli, pannelli ludici, pareti di risaliti e arrampicata adatte alle diverse fasce di età. Le altalene saranno utilizzabili da più bambini contemporaneamente, anche con disabilità motorie.

In tutte le località coinvolte sarà posizionata la pavimentazione antitrauma in gomma, per attutire le cadute al suolo, ottenere una superficie antiscivolo e rendere l’area sempre utilizzabile a prescindere dalle condizioni atmosferiche.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa