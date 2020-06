Pensiline per le attese a Careggi, installazione anticipata per il gran caldo

Pensiline per rendere confortevole l’attesa all’esterno dei padiglioni sono state ordinate dall'Azienda Careggi e attualmente sono in fase di produzione, come annunciato nei giorni scorsi. La loro installazione è stata anticipata su esplicita richiesta della Direzione a causa del caldo improvviso di questi giorni. Da domani mattina sarà quindi disponibile una soluzione temporanea con coperture della Protezione Civile.

La Direzione di Careggi si scusa, in particolare per i disagi alla Piastra dei servizi e annuncia che le coperture saranno installate con la massima urgenza nella mattina di domani all'ingresso del Centro prelievi dove è prevista anche la distribuzione di bottiglie d'acqua e all'ingresso del padiglione San Luca.

Questa soluzione – spiega la Direzione – è necessaria per aiutare l’utenza che, a causa delle norme sul distanziamento sociale per la prevenzione del Covid-19, non può più essere concentrata nelle sale d’attesa, dove è possibile entrare previa misurazione della temperatura.

Fonte: AOUC - Ufficio Stampa