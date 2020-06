Piazza Stazione, Dardano: "Collaborazione con Angeli del Bello determinante"

Le aiuole di piazza Stazione e l’impegno messo in campo dagli Angeli del Bello per la loro riqualificazione. Questo il tema al centro del question time presentato da Mimma Dardano, capogruppo lista Nardella all’assessore a Manutenzione e decoro urbano Alessia Bettini. “Un lavoro interessante e partecipato che ha visto in prima linea gli Angeli del Bello, un’associazione che svolge un ruolo cruciale per tutelare la nostra città: la collaborazione con loro si è rivelata determinante per restituire decoro e bellezza a questa porzione di centro storico. – ha detto Dardano - Le difficoltà del periodo che abbiamo vissuto, le conseguenze del lockdown, sono state pesanti sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista del decoro urbano. L’amministrazione, come ci ha ricordato l’assessore Bettini, mette in campo risorse e energie per garantire la manutenzione degli spazi urbani. Ma mai come adesso è fondamentale valorizzare quella fitta rete di associazioni che siamo fortunati a avere in città e fare in modo che possa dare un contributo fattivo anche per quanto riguarda la tutela del verde. L’assessora Bettini ha lanciato un appello importante per trovare altri sponsor che possano collaborare assieme a comune e volontari. Sono sempre più da sostenere forme di partenariato per la cura dei nostri spazi urbani, uno sforzo ulteriore e aggiuntivo per la bellezza della nostra città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa