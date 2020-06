Primo contatto con il mondo della formazione universitaria grazie alla Scuola di Orientamento

La Scuola di Orientamento Universitario, promossa dalla federazione di Scuole Universitarie Superiori composta da Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia, è giunta alla quarta edizione e, per l’emergenza Covid-19, si è spostata sulla rete. Sono diventati online i tre corsi, rivolti a 300 tra studentesse e studenti (cento a corso) del penultimo anno delle superiori e, dopo il primo corso, quello di esordio in modalità “didattica a distanza”, che si è tenuto da martedì 23 a giovedì 25 giugno, curato dalla Scuola Normale Superiore, da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio, tocca a quello della Scuola Superiore Sant’Anna. Il terzo corso della Scuola di Orientamento Universitario, a cura della Scuola IUSS di Pavia, è in agenda da martedì 7 a giovedì 9 luglio.

La Scuola di Orientamento Universitaria è nata per mettere a frutto le numerose e positive esperienze maturate dalle tre scuole universitarie superiori nella progettazione di corsi di orientamento rivolti a studentesse e studenti di talento. “In un momento così particolare per il nostro Paese e, soprattutto, per le studentesse e gli studenti che devono affrontare la scelta universitaria, l’orientamento non deve rinunciare al suo ruolo. Deve invece trovare nell’utilizzo delle più avanzate strategie di comunicazione nuovi spazi per un’azione comunque incisiva ed efficace, cogliendo l’opportunità di innovarsi e raggiungere un pubblico ancora più vasto di ragazze e ragazzi in procinto di concludere gli studi secondari superiori e di accedere al massimo grado di istruzione”, sottolineano Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale Superiore; Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna; Riccardo Pietrabissa, rettore della Scuola Iuss, nel presentare l’edizione 2020.

Le ragazze e i ragazzi selezionati seguono lezioni, tavole rotonde e seminari (dal cambiamento climatico al diritto, dalla medicina alla filosofia politica al diritto internazionale) tenuti dai docenti di Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Iuss, con la possibilità di conoscere le discipline, la vita collegiale, le prospettive professionali offerte dalle tre Scuole Universitarie Superiori.

Programma dettagliato disponibile della Scuola di Orientamento Universitario da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio disponibile su https://we.tl/t-NQXhHgP5bQ